Gb: weekend in campagna a Sandringham per la regina

(ANSA) - LONDRA, 09 NOV - La regina Elisabetta, 95 anni, ha trascorso il fine settimana nella residenza di campagna di Sandringham, nel Norfolk, nell'ambito del periodo di riposo da qualsiasi viaggio o impegno pubblico di persona ordinatole dai medici a ottobre e protratto poi per due settimane, fino almeno al 14 novembre. Lo hanno reso noto oggi fonti ufficiose da Buckingham Palace, precisando che la sovrana - sottoposta il mese scorso a un rarissimo ricovero in ospedale di circa 24 ore per imprecisati accertamenti medici "preliminari" - è nel frattempo tornata "in elicottero" al castello di Windsor, dove nei prossimi giorni continuerà a riguardarsi.

Lo spostamento a Sandringham rappresenta in ogni caso un segnale positivo sulle condizioni di salute di Elisabetta II, dopo le preoccupazioni suscitate dalla pausa forzata di queste settimane, suggellata dalla rinuncia controvoglia a una partecipazione in presenza alla conferenza internazionale Onu sul clima CoP26 in corso a Glasgow, in Scozia, sotto la presidenza britannica: evento a cui la famiglia reale ha mostrato di tenere moltissimo e che la regina ha comunque marcato con un video messaggio dai toni appassionati di allarme sul surriscaldamento del pianeta rivolto ai leader del mondo.

