Francia: presidenziali, Zemmour aumenta vantaggio su Le Pen

(ANSA) - PARIGI, 09 NOV - Il polemista di estrema destra francese, Eric Zemmour, aumenta il suo vantaggio su Marine Le Pen in un nuovo sondaggio per le presidenziali di aprile, che vede sempre in testa al primo turno Emmanuel Macron. Il presidente uscente è dato vincente al secondo turno a prescindere dall'avversario che avrà di fronte.

Stando all'indagine di Harris Interactive per il periodico Challenges, Macron vincerebbe il primo turno con il 23-24% delle preferenze, a seconda del candidato che si presenterà per la destra dei Républicains. Al secondo posto, Eric Zemmour con il 18-19%, mentre Marine Le Pen si ferma al 15-16%.

Fra i possibili candidati della destra, Xavier Bertrand avrebbe il risultato migliore (14%), mentre sia Valérie Pecresse, sia Michel Barnier arriverebbero al 10%.

A sinistra, Jean-Luc Mélenchon, capo dei radicali de La France Insoumise, è al 10% delle intenzioni di voto, mentre l'ecologista Yannick Jadot è fra l'8 e il 9%. Ferma al 4% la sindaca di Parigi, la socialista Anne Hidalgo. (ANSA).