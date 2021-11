CoP26: stretta sui negoziati, Boris Johnson domani a Glasgow

(ANSA) - LONDRA, 09 NOV - Boris Johnson tornerà domani a Glasgow, per incontrare i negoziatori impegnati a cercare la quadra tra i vari Paesi rappresentati alla CoP26 sul clima a presidenza britannica in corso da 10 giorni, e spingerli allo sprint finale verso quel "compromesso audace", non al ribasso, che egli auspica. Lo ha reso noto Downing Street: il primo ministro vedrà "i negoziatori per essere aggiornato sui progressi e incoraggiarli ad un'azione ambiziosa nei giorni finali" della CoP, che si chiude venerdì. Il presidente della conferenza, Alok Sharma, sta a sua volta accentuando la pressione e ha annunciato una prima bozza di documento. (ANSA).