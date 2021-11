Saakashvili in ospedale dopo sciopero della fame

(ANSA) - MOSCA, 08 NOV - L'ex presidente georgiano e leader dell'opposizione Mikheil Saakashvili, in carcere in sciopero della fame da settimane, è stato trasferito "dal penitenziario numero 12 alla struttura sanitaria per detenuti numero 18": lo riferisce il sistema penitenziario georgiano. (ANSA).