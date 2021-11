Polonia, 3-4mila migranti in Bielorussia vicino al confine

(V. servizio delle 19.04) (ANSA) - VARSAVIA, 08 NOV - Sono 3-4 mila le persone che si trovano in Bielorussia, nelle immediate vicinanze della frontiera con la Polonia, e stando a stime approssimative il numero degli stranieri giunti dal Medio Oriente in Bielorussia è di alcune migliaia. Lo ha reso noto il portavoce del governo Piotr Muller che, insieme con Pawel Soloch, il capo dell'ufficio della Sicurezza nazionale, ha incontrato oggi i giornalisti dopo la riunione del governo con il presidente per parlare della situazione.

"Quella di oggi alla frontiera, che è anche il confine dell'est dell'Unione europea, è stata la situazione più difficile dall'inizio della crisi", ha detto Miller senza nascondere che l'esecutivo tema altri tentativi del genere.

Soloch ha dichiarato che nel corso della riunione sono state prese delle decisioni operative, ma non ha voluto rivelare i particolari. Muller ha informato che il governo di Varsavia, pur non avendo invitato ufficialmente Frontex ad assisterlo, ha comunque usufruito delle analisi realizzate dall'agenzia europea con sede a Varsavia. (ANSA).