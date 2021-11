Obama, sul clima lontanissimi da dove dovremmo essere

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - "Non siamo neanche lontanamente dove dovremmo essere. Per cominciare, nonostante i progressi rappresentati da Parigi, la maggior parte dei Paesi non è riuscita a soddisfare i piani stabiliti sei anni fa". Lo dice l'ex presidente Usa Barack Obama nel suo discorso alla CoP26 a Glasgow, secondo quanto riferito dalla Cnn. (ANSA).