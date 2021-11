Migranti: Macedonia Nord, 42 irregolari nascosti su camion

(ANSAmed) - BELGRADO, 08 NOV - La polizia macedone nelle ultime ore ha intercettato e fermato 42 migranti irregolari che si nascondevano su un camion fermato per controlli non lontano dalla frontiera con la Grecia. Nel darne notizia, i media regionali riferiscono che l'automezzo ha cercato di sottrarsi al blocco degli agenti, ma è stato raggiunto e l'autista fermato anch'egli.

I migranti - 41 siriani e un cittadino del Bangladesh - sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Gevgelija, al confine con la Grecia, Paese dal quale molto probabilmente erano entrati in Macedonia del Nord e verso il quale saranno deportati. (ANSAmed).