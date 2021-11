Francia: Parigi restituisce al Benin 26 'tesori' nazionali

(ANSA) - PARIGI, 08 NOV - Il presidente francese, Emmanuel Macron, riceve oggi il suo omologo del Benin, Patrice Talon, per finalizzare la restituzione di 26 opere dei tesori reali di Abomey, conservati finora al Musée du Quai Branly di Parigi.

Le opere torneranno in Benin già da mercoledì. Il capo dello Stato africano verrà ricevuto all'Eliseo in mattinata, per l'ultima tappa di questo processo inedito, con la firma dell'atto di trasferimento di proprietà di queste 26 opere alla Repubblica del Benin. Il documento verrà firmato dai ministri della Cultura dei due Paesi, Roselyne Bachelot e Jean-Michel Abimbola.

Le opere partiranno poi a bordo di un aereo assieme al presidente Talon. Il loro rientro in patria verrà celebrato mercoledì a Cotonou, la città più popolosa del Benin situata nella parte sud-orientale del Paese. Tra i tesori, due statue totem dell'antico regno di Aborney come anche il trono di Re Béhanzin, depredati durante il saccheggio del Palazzo di Aborney perpetrato dalle truppe coloniali francesi nel 1892. (ANSA).