Covid: Germania, Merkel 'molto preoccupata per sviluppi

(ANSA) - BERLINO, 08 NOV - "La cancelliera Angela Merkel è molto preoccupata da settimane dello sviluppo del Covid e da tempo chiede a tutti di fare quello che è necessario". Lo ha detto il portavoce di governo Steffen Seibert, commentando i dati giornalieri del Robert Koch Institut, che mostrano un'incidenza settimanale di oltre 200 pazienti su 100 mila abitanti su base federale.

Seibert ha sottolineato che aumentano anche i pazienti nelle terapie intensive e che è "assolutamente chiaro che vi sia un legame: i dati più alti di incidenza e di ricoveri si registrano nelle regioni in cui ci sono le quote più basse di vaccinati".

Il portavoce ha anche affermato che in alcune regioni l'indice di ospedalizzazione da Covid è sopra i 5 pazienti su 100 mila abitanti, in Sassonia sopra gli 8 e in Turingia è di 13,9. Seibert ha anche rimarcato che bisogna accelerare la somministrazione della terza dose di vaccino soprattutto sopra i 70 anni. (ANSA).