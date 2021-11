Pe, via obbligo Green pass solo per chi è ricorso a Corte Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 07 NOV - Il servizio legale del Parlamento europeo ha ricevuto oggi la comunicazione ufficiale della decisione del presidente del Tribunale Ue di sospendere temporaneamente l'obbligo di presentare il certificato Covid da parte dei cinque eurodeputati che hanno impugnato tale provvedimento". Lo si apprende a Bruxelles.

Jaume Duch, portavoce del Parlamento Ue, precisa che "la decisione di presentare il certificato resta in vigore per tutti, con eccezione delle persone che hanno presentato ricorso", che devono presentare un autotest negativo (fatto in presenza) o un test Pcr e "fino a ulteriore decisione del Tribunale".

"Siamo sodisfatti del fatto che il tribunale esige da queste persone un test negativo e conferma dunque che senza prova di non contaminazione l'ingresso al Parlamento rimane vietato", aggiunge Jaume. (ANSA).