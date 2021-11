Iraq: Ue condanna attacco a premier, violenza inaccettabile

(ANSA) - BRUXELLES, 07 NOV - "L'Unione europea condanna fermamente il tentato omicidio del primo ministro iracheno Mustafa al-Kazimi. Qualsiasi violenza è inaccettabile e non deve essere consentito di minare il processo democratico". Lo afferma l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell in una nota.

"Calma, moderazione e dialogo sono essenziali nel periodo post-elettorale. Tutte le parti devono impegnarsi nel dialogo politico e nella cooperazione per affrontare le sfide che l'Iraq sta gestendo nell'interesse del Paese e del popolo iracheno - continua Borrell -. L'Ue continua a sostenere il popolo iracheno nel suo cammino verso la pace, la stabilità e la prosperità".

