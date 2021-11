Covid: Germania, nuovo record settimanale contagi

(ANSA) - BERLINO, 05 NOV - Sono 37.120 i nuovi casi di contagio da Covid registrati nelle 24 ore in Germania dal Robert Koch Institut e 154 i pazienti deceduti con o per il virus. Se ieri si era toccato il record dei positivi dall'inizio della pandemia, oggi si segnala il valore settimanale più alto, con 169,9 pazienti su 100 mila abitanti in sette giorni (la soglia massima era stata toccata il 26 aprile scorso). L'indice di ospedalizzazione, ritenuto prioritario in questa fase, è in lieve ma costante salita, con 3,73 pazienti in terapia intensiva su 100 mila abitanti. Un dato ben lontano dalla soglia massima toccata nel periodo di Natale dell'anno scorso, quando arrivò a 15,5. (ANSA).