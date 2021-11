Corte Olanda, stop ordine per Mosca di pagare 50mld a Yukos

(ANSA) - BRUXELLES, 05 NOV - La Corte suprema olandese ha annullato una sentenza della Corte d'appello che condannava Mosca a pagare 50 miliardi di dollari a Yukos, stabilendo che il caso deve tornare in un tribunale di grado inferiore. "Oggi la Corte Suprema ha annullato la sentenza definitiva della Corte d'appello" a sostegno del pagamento, si legge in una nota. "Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello di Amsterdam per una nuova sentenza". (ANSA).