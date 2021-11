In Russia 1.195 morti in 24 ore, nuovo record

In Russia nel corso delle ultime 24 ore sono stati registrati 1.195 decessi provocati dal Covid-19, il massimo in un giorno dall'inizio dell'epidemia: lo riporta la Tass citando i dati del centro operativo nazionale anticoronavirus. Nell'ultima giornata in Russia sono stati inoltre rilevati 40.217 nuovi casi di Covid-19, che portano a 8.673.860 i casi finora accertati nel Paese dall'inizio dell'epidemia. In Russia vivono circa 146 milioni di persone.