Cop26: ecologisti bloccano strade per Westminster, arresti

(ANSA) - LONDRA, 04 NOV - Gli ecologisti di Insulate Britain hanno bloccato due delle strade per arrivare al Parlamento britannico, a Westminster, nel cuore di Londra. Sono in corso arresti, come riporta la Met Police sul suo profilo Twitter. Gli agenti infatti devono rimuovere circa 40 manifestanti che si sono incollati nella zona di Parliament Square. Gli attivisti che chiedono un maggiore isolamento per le abitazioni del Regno Unito al fine di ridurre i gas serra, hanno così compiuto una seconda protesta a distanza nei giorni della Cop26 a Glasgow, dopo i blocchi stradali di martedì nella capitale britannica, nella zona dell'aeroporto di Manchester e a Birmingham. Le loro manifestazioni vanno avanti da tempo e si concludono solitamente con diversi fermi per l'interruzione del traffico coi loro sit-in ma si sono concentrate proprio nei giorni della conferenza Onu sul clima in Scozia. Nel caso di oggi si è scatenata una forte polemica. Lo Speaker dei Comuni, Sir Lindsay Hoyle, ha accusato il movimento di "fermare la democrazia" in quanto i deputati conservatori Darren Henry e Adam Afriyie non hanno potuto partecipare alla seduta dell'aula a causa delle proteste fuori dal Parlamento. (ANSA).