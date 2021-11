Russia: trovato aereo caduto, nessun superstite

(ANSA) - MOSCA, 03 NOV - I soccorritori hanno trovato il luogo dello schianto dell'aereo cargo Antonov An-12 vicino al villaggio di Pivovarikha nella regione di Irkutsk nella Siberia orientale. Lo riporta la TASS. "Secondo i dati preliminari, il luogo dello schianto è stato trovato nella zona vicino al villaggio di Pivovarikha, non lontano dall'aerodromo. L'aereo, della compagnia aerea bielorussa Grodno, è scomparso dagli schermi radar mentre faceva un secondo tentativo di l'atterraggio", ha detto il centro di ricerca e salvataggio dell'aviazione. L'aereo è stato trovato in fiamme e non sono stati trovati sopravvissuti. (ANSA).