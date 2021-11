Scontro fra treni in Gran Bretagna, 18 feriti

(ANSA) - ROMA, 01 NOV - E' di 18 feriti il bilancio di uno scontro fra due treni avvenuto ieri sera a Salisbury, in Gran Bretagna. Diciassette sono stati ricoverati in ospedale, mentre un macchinista, rimasto intrappolato, è curato sul posto dal personale sanitario. Lo riferisce la Bbc online.

L'incidente è avvenuto alle 19.46 ora locale (le 20.46 ora italiana), quando l'ultimo vagone di uno dei due treni ha urtato un oggetto in un tunnel ed è deragliato, venendo poi urtato dall'altro convoglio.

Il ministro dei Trasporti, Chris Heaton-Harris, ha scritto su Twitter di essere in "stretto contatto" con i responsabili della rete ferroviaria e ha espresso vicinanza a tutti coloro che sono rimasti coinvolti nell'incidente. (ANSA).