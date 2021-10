Johnson, se Glasgow fallisce, fallisce tutto

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "Sarò chiaro, se fallisce Glasgow fallisce tutto". Lo ha detto il primo ministro britannico Boris Johnson con riferimento alla Cop26, in conferenza stampa in chiusura del G20 a Roma. "Abbiamo fatto progressi in questo G20 ma abbiamo ancora strada davanti", ha aggiunto, "c'è bisogno di volontà politica" (ANSA).