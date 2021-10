Principe Carlo al G20 su invito di Draghi

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Ha risposto ad un invito del presidente del Consiglio Mario Draghi il principe Carlo, con la sua partecipazione al G20 di Roma: sarà alla cena in Quirinale con i leader questa sera ma anche alla Nuvola per un intervento domani durante i lavori del vertice per il quale il premier italiano che ospita il vertice lo ha voluto a rafforzare il messaggio e l'appello per la lotta ai cambiamenti climatici, uno dei temi chiave al summit che punta alla ripresa e guarda al mondo post-pandemia. E il principe di Galles porta ai leader la testimonianza di un impegno a difesa dell'ambiente coltivato negli anni fino a diventare la cifra del suo contributo come erede al trono britannico. Così da Roma lancia un ponte fino a Glasgow, la città scozzese che ospiterà da lunedì la Cop26, la conferenza dell'Onu sul clima che il governo britannico ha co-organizzato con l'Italia. (ANSA).