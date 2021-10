G20: Tedros, serve accordo globale contro le nuove pandemie

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Ho avuto il piacere di discutere con il presidente del Consiglio Ue Charles Michel della necessità di una collaborazione globale strutturale per rispondere e prevenire le future pandemie". Lo ha scritto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus al termine del faccia a faccia, a margine del G20.

"Abbiamo convenuto che il summit del G20 a Roma è un'opportunità unica per gettare le basi per un mondo più sicuro e più sano", ha aggiunto. (ANSA).