Germania: Scholz non si candiderà a presidenza Spd

(ANSA) - BERLINO, 29 OTT - Olaf Scholz, il probabile successore di Angela Merkel, non intende candidarsi alla guida dell'Spd. Lo ha chiarito ai cronisti a Roma, in seguito all'annuncio di Manfred Walter-Borjans di non volersi ripresentare per la corsa alla presidenza del partito al congresso di dicembre. "Siamo buoni amici, abbiamo lavorato a stretto contatto insieme, per far sì che l'Spd avesse successo alle elezioni. E ci siamo riusciti. Un risultato di cui continuiamo a essere contenti e soddisfatti". "È chiaro che io intenda concentrarmi su quello per cui mi hanno eletto le cittadine e i cittadini, e quindi a diventare cancelliere", ha aggiunto. Intanto a Berlino già si prova a immaginare chi potrebbe essere il prossimo leader socialdemocratico. Fra i nomi già circolati quello del giovane Kevin Kuehnert e quello del segretario generale Lars Klingbeil. (ANSA).