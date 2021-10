Covid: Ucraina, 26.870 casi in 24h, picco da inizio epidemia

(ANSA) - MOSCA, 29 OTT - In Ucraina nel corso dell'ultima giornata sono stati registrati 26.870 nuovi casi di Covid-19, il massimo dall'inizio dell'epidemia: lo riporta l'agenzia Unian citando il canale Telegram Coronavirus_info e precisando che nel corso delle ultime 24 ore nel Paese sono stati registrati 648 decessi provocati dal Covid.

Sempre secondo Unian, in Ucraina 9.790.280 persone hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid-19, e 7.292.521 di queste hanno ricevuto due dosi di vaccino e hanno quindi completato il ciclo vaccinale. In Ucraina vivono circa 42 milioni di persone. (ANSA).