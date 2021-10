Reali Belgio in Italia da 1 a 3 dicembre, vedono Mattarella

(ANSA) - BRUXELLES, 28 OTT - Il Re e la Regina dei Belgi, Filippo e Mathilde dal primo al tre dicembre saranno in visita di Stato in Italia, su invito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ad annunciarlo è la Casa Reale del Belgio in un tweet che conclude scrivendo, in italiano, "a presto!".

