Brexit: due pescherecci britannici fermati dalla Francia

Due navi da pesca britanniche sono state fermate dalla gendarmeria marittima francese per dei controlli nella baia della Senna, sulla Manica, e uno dei due pescherecci è stato dirottato sul porto di Le Havre con la scorta da una pattuglia della gendarmeria. Lo ha annunciato su Twitter il ministero francese per il Mare.

Il primo è stato solo multato per "intralcio ai controlli", mentre il secondo rischia sanzioni penali, il sequestro del natante e la confisca del prodotto della pesca perché non sarebbe in possesso di una licenza valida.

Questi controlli, abituali nella stagione della pesca alle patelle, "rientra anche nell'inasprimento dei controlli sulla Manica nell'ambito delle discussioni sulle licenze di pesca fra il Regno Unito e la Commissione europea", seguite alla Brexit.

