Spagna: arrestato ex vicepresidente del parlamento catalano

(ANSA) - MADRID, 27 OTT - La polizia catalana ha arrestato il politico indipendentista Josep Costa, ex vicepresidente del Parlamento regionale della Catalogna: lo riportano La Vanguardia e altri media iberici, che spiegano che Costa è indagato per disubbidienza e non si è presentato lo scorso settembre in tribunale per prestare dichiarazioni alla giudice che sta portando avanti le indagini. La notizia dell'arresto è stata confermata anche dall'attuale presidente del Parlamento catalano, Laura Borràs.

Costa, che fa parte di Junts per Catalunya (il partito dell'ex presidente catalano Carles Puigdemont) è accusato di aver permesso che venissero discusse in Parlamento risoluzioni a favore dell'autodeterminazione della Catalogna e di contestazione della monarchia spagnola non autorizzate dalla Corte Costituzionale. (ANSA).