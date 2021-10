Regeni: genitori, Ue ci aiuti con i fatti a fare giustizia

(ANSA) - BRUXELLES, 27 OTT - All'Ue chiediamo "vicinanza e aiuto con fatti concreti, perché si faccia verità e giustizia per nostro figlio. Fare verità e giustizia per Giulio significherebbe anche aiutare il popolo egiziano". Così la mamma di Giulio Regeni, Paola, che oggi col marito Claudio e la legale, l'avvocato Alessandra Ballerini, hanno portato al Parlamento europeo la testimonianza sulla mancanza di rispetto dei diritti umani in Egitto.

"In tutti questi anni abbiamo sentito solo parole e poche azioni, mentre singoli Paesi procedono secondo i loro interessi.

Chiediamo un supporto con azioni oltre che con parole", ha aggiunto Claudio. (ANSA).