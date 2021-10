CoP26: Johnson ai Comuni, progressi ma risultato in bilico

(ANSA) - LONDRA, 27 OTT - La riuscita della conferenza internazionale sul clima CoP6, in agenda a Glasgow sotto presidenza britannica dal 31 ottobre a Glasgow, è "incredibilmente importante" per il futuro del pianeta, ma anche "estremamente difficile". Lo ha sottolineato oggi il premier Boris Johnson alla Camera dei Comuni incalzato sull'argomento nel Question Time del mercoledì dal ministro ombra ed ex leader laburista Ed Miliband, chiamato a sostituire Keir Starmer causa contagio Covid in un'aula in cui i ministri Tory - ma solo una parte dei deputati della maggioranza - hanno ripreso a indossare le mascherine.

Johnson ha poi definito l'esito della conferenza "in bilico", pur sottolineando gli sforzi in atto per convincere diversi Paesi a formalizzare gli impegni richiesti e ha citato le risposte positive che si stanno moltiplicando "ogni giorno" da parte di non pochi governi al riguardo. (ANSA).