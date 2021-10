Migranti: Canarie, muore un bimbo trovato su un barcone

(ANSA) - MADRID, 25 OTT - Un bambino che si trovava a bordo di un barcone di migranti soccorso ieri sera al largo delle isole Canarie è morto: lo hanno reso noto il servizio per le emergenze dell'arcipelago e l'agenzia di stampa Efe.

Sull'imbarcazione c'erano oltre 40 persone, che nella notte sono stati ricevuti da servizi di prima assistenza sull'isola di Gran Canaria.

Il piccolo poi deceduto era stato caricato su un elicottero del servizio di salvataggio marittimo spagnolo insieme ad altri cinque minori, tra cui due neonati, e due adulti, in quanto tutti sono stati considerati in condizioni di salute preoccupanti. Una volta a terra, sono stati ricoverati in due ospedali.

Secondo la Efe, il barcone è stato ritrovato alla deriva a circa 200 chilometri da Gran Canaria. (ANSA).