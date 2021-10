Grecia: morta la leader socialista Gennimata

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - E' morta all'età di 57 anni Foreini 'Fofi' Gennimata, leader del partito socialista greco Movimento per il cambiamento (Kinal). Da tempo combatteva contro un tumore, e nelle ultime settimane, a causa del suo peggiorato stato di salute, aveva annunciato il ritiro della sua candidatura per la rielezione alla guida del partito. Ne ha dato notizia l'ospedale Evangelismos di Atene, citato dai media greci.

Una delle prime donne greche a ricoprire una carica politica di alto profilo, a Gennimata era stato diagnosticato il cancro per la prima volta nel 2008, e un anno fa la malattia era tornata a colpirla.

Kinal, erede del potente partito socialista greco Pasok, è una forza di centrosinistra in cui sono confluiti partiti minori della stessa area. (ANSA).