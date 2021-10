Germania: preoccupa aumento Covid, si dibatte su misure

BERLINO - È in corso anche in Germania il dibattito sulle misure anticovid, alla luce del forte aumento dei contagi che si è registrato la settimana scorsa, quando venerdì si è sfiorato un record di 19 mila contagi che non si toccava da maggio.

Anche oggi, il Robert Koch Institut, ha segalato un aumento dell'incidenza settimanale su 100 mila abitanti passata a 110,1.

I nuovi contagi nelle 24 ore sono invece 6.573, per l'effetto weekend. Il ministro della Salute Jens Spahn, aveva affermato nei giorni scorsi di non voler prorogare lo stato di emergenza pandemica, facendolo scadere il 25 novembre ma la sua posizione è stata attaccata da diversi politic,i anche dell'Spd.

Pure oggi il portavoce del ministro della Sanità ha sottolineato in conferenza stampa che l'incidenza dell'ospedalizzazione in Germania (su 100 mila abitanti nell'arco di 7 giorni) resta sotto i 3 pazienti. Tuttavia, è stato spiegato dal portavoce della Merkel, Steffen Seibert, ci sono le prime segnalazioni del rinvio di taluni interventi chirurgici in alcuni ospedali per gli sviluppi della pandemia.