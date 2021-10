Covid: ministro, Gb pensa a vaccino obbligatorio per sanitari

(ANSA) - LONDRA, 25 OTT - Il governo britannico di Boris Johnson sta valutando l'introduzione del doppio vaccino obbligatorio anti Covid per tutto il personale del servizio sanitario nazionale (Nhs): lo ha detto oggi alla Bbc il ministro della Salute, Sajid Javid. "Una decisione finale non è stata presa, ma è qualcosa che ho in mente", ha precisato Javid, sottolineando come una misura simile esista in "molti altri Paesi" dell'Europa e come medici e infermieri non solo abbiano un maggiore rischio di infezione, ma siano anche a contatto con persone particolarmente vulnerabili.

Nonostante la recente impennata dei contagi nel Regno Unito, Javid è viceversa tornato a indicare come non necessario "al momento" un ripristino delle restrizioni cautelari revocate a largo raggio dal suo governo dal 19 luglio, né - a dispetto delle sollecitazioni di vari esperti o delle indiscrezioni dei media - l'introduzione del piano B: strategia tenuta per ora di riserva dall'esecutivo, rispetto a quella attuale di scommettere solo sui vaccini per tenere a bada ricoveri e decessi, che prevedrebbe il ritorno all'obbligo della mascherina nei luoghi pubblici più affollati, di un'indicazione diffusa per il lavoro da casa e l'istituzione di un qualche Green Pass vaccinale anche in Inghilterra. Il ministro si è infine detto fiducioso che malgrado tutto i britannici possano ancora avere "un Natale normale". (ANSA).