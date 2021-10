Farnesina: arrivano nuove regole per la parità di genere

ROMA - Nuove regole per "il raggiungimento di un'effettiva parità di genere" alla Farnesina. Sono contenute in una circolare interna firmata dal segretario generale Ettore Sequi, che si sofferma in particolare su tre aspetti: l'impostazione dei metodi di lavoro, la tutela della genitorialità e l'organizzazione di eventi in Italia e all'estero. In ognuno di essi, secondo quanto si apprende, viene sottolineata la necessità di realizzare un ambiente di lavoro inclusivo, nel quale "il contributo di tutte le componenti, e in particolare di quella femminile, sia valorizzato appieno".

"Si tratta in definitiva di contribuire a promuovere una società più giusta, plurale, rappresentativa ed efficiente, nonché per la Farnesina di adottare e sostenere i più elevati standard sulla parità di genere, in sintonia con i principali partner internazionali e le organizzazioni multilaterali", scrive Sequi nella circolare.