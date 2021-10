Gb: Johnson fa auguri a regina dopo notte in ospedale

(ANSA) - LONDRA, 22 OTT - Il premier britannico Boris Johnson ha espresso i suoi "migliori auguri" alla regina Elisabetta II mentre la sovrana continua a riposare nel castello di Windsor dopo aver trascorso una notte in ospedale per accertamenti medici. E' quanto afferma un portavoce di Downing Street, che non ha precisato se si sia tenuto o meno il consueto incontro settimanale fra la sovrana e il primo ministro. (ANSA).