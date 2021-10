Draghi, aperto spiraglio su revisione Patto Migrazioni

(ANSA) - BRUXELLES, 22 OTT - "Sono molto soddisfatto di come si è conclusa la discussione" sui migranti. "Il testo originario parlava solo di movimento secondari senza il punto dell'equilibrio tra responsabilità e solidarietà". Lo dice il premier Mario Draghi dopo il Consiglio Ue. "Il più importante quadro legale sul quale dobbiamo fare progressi è il Patto sulla migrazione e l'asilo", aggiunge Draghi che spiega: "per una strana eterogenesi dei fini quello che doveva essere un paragrafo sul finanziamento dei muri non contiene questa possibilità ma ha aperto uno spiraglio sulla discussione sul Patto di asilo e di migrazione, ferma da un anno". (ANSA).