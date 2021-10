Covid: Francia; 'piccolo aumento' contagi, 5.000 al giorno

(ANSA) - PARIGI, 22 OTT - Il ministro della Salute francese, Olivier Véran, ha parlato questa mattina di un "piccolo aumento" dei casi di Covid-19 in Francia ed ha aggiunto che "non è arrivato il momento di fare a meno di strumenti che ci proteggono" come il pass sanitario (il green pass francese).

In Francia, e in Europa - ha detto Véran a BFM TV - "assistiamo a una tendenza al rialzo", un "piccolo aumento, non un'ondata epidemica, una tendenza alla crescita moderata" dei casi legati al Covid-19. "Fa freddo - ha aggiunto - è più umido, come tutti i virus respiratori il Covid-19 circola di più, era previsto". Véran ha parlato di circa "5.000 casi al giorno" attualmente, aggiungendo che una ripresa del virus non è "lo scenario più probabile": "non c'è aumento dei ricoveri come lo scorso autunno, perché la popolazione è massicciamente vaccinata".

Véran ha però lanciato un appello ad "intensificare il richiamo del vaccino per le persone anziane e fragili": "siamo a un po' più di 2 milioni di richiami, ci avviciniamo alle 100.000 terze iniezioni al giorno, ma non basta, bisogna crescere". A una domanda sulle richieste di chi vorrebbe eliminare il green pass a partire da metà novembre, il ministro ha risposto di avere "la sensazione che non sia arrivato il momento di rinunciare a strumenti che ci proteggono proprio mentre vediamo che il virus non scende più". (ANSA).