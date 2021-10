Belgio: diritto di voto ai sedicenni per le elezioni europee

(ANSA) - BRUXELLES, 21 OTT - I cittadini belgi potrebbero presto votare alle elezioni europee a partire dall'età di 16 anni. La riforma ha ricevuto il via libera dal Consiglio dei ministri e, se la legge dovesse superare il corso parlamentare, permetterà a circa 270.000 giovani tra i 16 ed i 18 anni di esprimere la propria preferenza al Parlamento europeo.

"Si tratta di una scelta decisamente positiva che porterà più democrazia e più Europa e per le nuove generazioni. Prima trasformiamo in legge questo accordo, più velocemente potremo coinvolgere i giovani nelle discussioni politiche sul loro futuro", commenta Guillaume Defossé, deputato belga del partito verde francofono Ecolo.

Il Belgio diventerà il terzo Paese europeo, dopo Austria e Malta, ad abbassare l'età di voto a 16 anni. In Grecia si può votare per le elezioni europee a partire dai 17 anni. (ANSA).