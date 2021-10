New York impone obbligo vaccino ai dipendenti municipali

(ANSA) - NEW YORK, 20 OTT - La città di New York impone l'obbligo di vaccino per tutti i dipendenti municipali, eliminando la possibilità di effettuare test per essere ammessi al posto di lavoro. Lo ha annunciato il sindaco Bill de Blasio, sottolineando che la nuova regola riguarda 160.500 lavoratori, di cui il 71% è in parte o completamente vaccinato. Chi deciderà di non vaccinarsi per il Covid entro il 29 ottobre rischia di perdere il posto di lavoro. (ANSA).