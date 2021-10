Da Spagna ok a consegna agli Usa di ex capo spie Venezuela

(ANSA) - MADRID, 20 OTT - Tre giudici del tribunale spagnolo dell'Audiencia Nacional hanno dato il loro nulla osta per l'estradizione negli Stati Uniti di Hugo Armando Carvajal, alias 'El Pollo', ex capo dell'intelligence venezuelana quando governava Hugo Chávez e all'inizio del governo di Nicolás Maduro. Lo riportano i principali media iberici. Carvajal è ricercato da Washington per accuse di narcotraffico e appartenenza al crimine organizzato.

Secondo l'agenzia di stampa Efe, l'ex generale venezuelano potrà interporre ricorso rispetto a questa decisione; tuttavia, nel frattempo il procedimento di estradizione andrà avanti.

'El Pollo' Carvajal fu detenuto una prima volta in Spagna nel 2019, ma riuscì poi a sfuggire alle autorità e rimanere successivamente nella latitanza. A settembre di quest'anno è stato arrestato di nuovo dalla polizia spagnola a Madrid.

Carvajal è stato convocato da un altro giudice dell'Audiencia Nacional per rispondere il 27 ottobre a domande dopo aver fornito dei documenti relativi a una causa prima archiviata e ora riaperta su presunti finanziamenti illeciti di Podemos, formazione politica di sinistra attualmente al governo in Spagna insieme al Partito Socialista. (ANSA).