Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che, a causa della situazione epidemiologica in Russia, saranno dichiarati "giorni non lavorativi" quelli dal 30 ottobre al 7 novembre ma col mantenimento della retribuzione: lo riporta la testata online Meduza. La proposta di dichiarare una settimana "non lavorativa" era stata avanzata ieri dalla vice premier Tatiana Golikova.