Gb: all'asta uno dei sei microscopi di Darwin

Un microscopio appartenuto a Charles Darwin verrà venduto all'asta da Christie's il 15 dicembre e secondo le valutazioni degli esperti la sua quotazione potrebbe raggiungere le 350mila sterline (circa 415mila euro).

ll Daily Mail riporta che lo strumento, realizzato nel 1825, fu regalato dal naturalista inglese a suo figlio Leonard e da allora è stato tramandato in famiglia di padre in figlio per quasi 200 anni. Si tratta di uno di sei microscopi usati da Darwin nel corso della sua vita.

Nell'anno in cui il microscopio venne prodotto Darwin stava studiando zoofiti come coralli, anemoni di mare e spugne ed è probabile che usasse proprio questo strumento per le ricerche poiche' l'unico altro microscopio conosciuto che possedeva all'epoca non sarebbe stato adatto. (ANSA).