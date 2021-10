Francia: sondaggi Eliseo, tribunale ordina 'Sarkozy in aula'

(ANSA) - PARIGI, 19 OTT - Il tribunale di Parigi ha ordinato oggi l'audizione dell'ex presidente della Repubblica, Nicolas Sarkozy, in qualità di testimone al processo dei "sondaggi dell'Eliseo", un'inchiesta che vede da ieri imputati 5 suoi ex stretti collaboratori durante gli anni del mandato presidenziale (2007-2012).

Nell'inchiesta, Sarkozy non è indagato in quanto protetto dall'immunità presidenziale.

Chiamato in causa dall'associazione anticorruzione Anticor, che si è costituita parte civile, l'ex capo dello stato aveva fatto sapere in una lettera ai giudici che non intendeva andare in aula a testimoniare.

Il tribunale ha ordinato invece oggi che Sarkozy sia condotto in aula dalla forza pubblica per essere interrogato il 2 novembre.

Lo scandalo dei sondaggi ha messo in luce le numerosissime indagini d'opinione pagate dall'Eliseo sulla popolarità del presidente, sulle sue riforme o su temi d'attualità, ma anche su suoi rivali politici o sull'immagine della consorte, Carla Bruni. Per un mese, il tribunale deve esaminare la fondatezza dei sospetti di favoritismo e storno di fondi pubblici riguardo alcuni contratti conclusi dall'Eliseo, senza pubblicità né gara.

