Covid: ex direttore Oms, in Gb più alto tasso casi al mondo

Il Regno Unito ha il più alto tasso di nuovi contagi da Covid a livello mondiale: lo afferma in un tweet l'ex direttore dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Anthony Costello, che pubblica una lista dei primi 15 Paesi con il maggior numero di contagi giornalieri.

Come è noto, ieri i casi di Covid nel Paese hanno toccato un nuovo record da metà luglio a quota 49.156. Nella tabella di Costello il Regno Unito è appunto al primo posto con questo dato, seguito da Russia (con 34.325 nuove infezioni ieri) e Turchia (29.240).

"Un terzo della nostra popolazione non è protetta - prosegue Costello -. La Cina ha già vaccinato una percentuale più alta e attraverso il controllo delle infezioni ha un tasso di mortalità di tre per milione. Il nostro tasso di mortalità è di 2.028 per milione. Il governo e i consiglieri tacciono".