Germania: 15enne con fucile di Lego fa scattare allarme

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Una vasta operazione di polizia è scattata a causa di un adolescente che imbracciava un fucile costruito con i Lego. E' accaduto nella città di Lindau, nel sud della Germania, e l'allarme è stato lanciato dal proprietario di un ristorante che ha confuso l'arma giocattolo con un'arma vera.

Il 15enne indossava abiti mimetici ed era stato notato mentre correva su e giù per una delle via principali della città.

Circostanza che ha indotto alcuni residenti a chiamare la Polizia. "Naturalmente dovevamo intervenire subito", ha detto al Lindauer Zeitung un agente di polizia, riferisce la Cnn.

Secondo i media locali diverse auto della polizia sono arrivate sul posto, per scoprire poi che l'arma imbracciata dal ragazzo era solo un giocattolo. Il 15enne è stato comunque incriminato. (ANSA).