Francia: decapitata in casa, arrestato giardiniere ex Fn

(ANSA) - PARIGI, 15 OTT - Una donna di 77 anni è stata ritrovata decapitata mercoledì sera nella sua casa di Agde, paese di grande richiamo turistico sul mare nel sud della Francia. Già nella tarda serata di ieri era stato fermato un uomo accusato del macabro crimine: oggi si è scoperto che si tratta di un ex pugile con problemi neurologici ed ex candidato del Front National.

L'individuo, a quanto si apprende, prestava occasionalmente lavoro presso la signora uccisa come giardiniere, e i vicini lo avevano visto tagliare la siepe.

Il sospetto, che ha 51 anni, era stato candidato su una lista del Front National di Marine Le Pen nel 2015, nel nord della Francia. E' attualmente interrogato dagli inquirenti. Secondo BFM TV soffre di problemi neurologici dopo il suo passato da boxeur professionista.

La vittima era una ex maestra, vedova, che viveva sola dopo la morte del marito avvenuta 2 anni fa. La porta di casa non era stata chiusa a chiave, a differenza del cancello esterno. Due telecamere inquadravano 24 ore su 24 l'esterno e l'interno della villa e le immagini hanno confermato agli inquirenti i loro sospetti. Erano sulle tracce dell'ex pugile e candidato già dopo aver scoperto che alla vittima era stata rubata una carta di credito e che poco dopo con quella carta erano stati ritirati 1.000 euro al bancomat. (ANSA).