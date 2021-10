Covid: inchiesta su laboratorio Gb, 'sbagliati 43.000 test'

(ANSA) - LONDRA, 15 OTT - Le autorità sanitarie pubbliche britanniche hanno avviato un'indagine su un laboratorio di Wolverhampton, in Inghilterra, sospettato di aver fornito risultati sbagliati a 43.000 persone che s'erano sottoposte a test molecolare Covid. Lo ha reso noto il servizio di test and tracciamento del sistema sanitario nazionale (Nhs), evocando un possibile problema "tecnico" dietro l'accaduto. La collaborazione con il laboratorio in questione - uno dei tanti che cooperano con l'Nhs nel Regno Unito sul fronte della pandemia - è stata per ora sospesa, mentre contatti sono stati avviati per avvertire tutti i pazienti coinvolti del possibile errore.

I sospetti sono nati dopo che numerose persone, risultate positive alla prova del test antigenico fai da te, erano state poi dichiarate invece negative: e tutte dopo che i loro campioni erano stati analizzati da questo specifico laboratorio.

Andrea Riposati, amministratore delegato di chiare origini italiane dell'azienda che controlla la struttura in questione, l'Immensa Health Clinic, ha assicurato la massima cooperazione con l'indagine. "Abbiamo l'orgoglio di aver esaminato 2,5 milioni di campioni per conto del servizio di test and tracing dall'inizio della pandemia e non vogliamo che questa vicenda o qualsiasi altra rappresenti una macchia su lavoro fatto", ha dichiarato. (ANSA).