L' Organizzazione mondiale della sanità ha creato un team di 26 esperti per rilanciare le indagini sulle origini del Covid-19. Secondo Michael Ryan, direttore delle emergenze dell'Oms, questa potrebbe essere "l'ultima possibilità di comprendere le origini di questo virus" in modo collettivo, riporta il Guardian.

L' Oms aveva annunciato all'inizio di quest'anno che avrebbe istituito un gruppo consultivo scientifico sulle origini dei nuovi agenti patogeni (Sago). Secondo Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico dell'Oms. gli scienziati valuteranno con urgenza ciò che era noto, ciò che rimaneva ancora sconosciuto e ciò che doveva essere fatto rapidamente. "Prevedo che il Sago ... consiglierà ulteriori studi in Cina e potenzialmente altrove", ha detto De Kerkhove sottolineando che "non c'è tempo da perdere in questo." Mercoledì scorso, Chen Xu, ambasciatore della Cina presso le Nazioni Unite a Ginevra, ha dichiarato che il lavoro di Sago non dovrebbe essere "politicizzato".

"Se saranno inviate squadre in altri luoghi, credo che non sarà in Cina perché abbiamo già ricevuto squadre internazionali due volte", ha detto. "È ora di inviare squadre in altri luoghi".

Ad agosto, la Cina ha respinto le richieste dell'Oms per una rinnovata inchiesta sul campo sulle origini del Covid-19.

