Norvegia: il killer in un video del 2017, 'sono musulmano'

(ANSA) - OSLO, 14 OTT - Alcuni media norvegesi riferiscono di un video postato in rete nel 2017 dal killer di Kongsberg, Espen Andersen Brathen, in cui dichiara, con toni epici e deliranti, di essere musulmano. "Sono un messaggero. Sono venuto con un avvertimento: è davvero questo che vuoi? E per tutti coloro che vogliono essere in pace con se stessi, è giunto il momento.

Testimonio che sono un musulmano", affermava. "Già in passato, nel 2020, lo avevamo individuato sulla rete e lo seguivamo per timore di una radicalizzazione", ha detto il funzionario di polizia Ole Bredrup Saeverud. Secondo il legale di Brathen, l'uomo "sta collaborando con la polizia". (ANSA).