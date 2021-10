Weber rieletto presidente del Gruppo Ppe al Parlamento Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 13 OTT - Il politico bavarese Manfred Weber è stato rieletto presidente del gruppo del Ppe al Parlamento europeo.

"Sono profondamente grato ai miei colleghi per la mia rielezione a presidente del gruppo. Siamo il motore di un'Europa forte, stabile e vicina ai cittadini. Non vedo l'ora di continuare il nostro lavoro per rafforzare la democrazia cristiana e il Centrodestra in Europa", ha scritto Weber su Twitter. (ANSA).