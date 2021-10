Ue-Ucraina: firmato accordo su spazio aereo comune

(ANSA) - BRUXELLES, 12 OTT - L'Ucraina e l'Unione europea hanno firmato l'accordo sullo spazio aereo comune, noto come Open Skies Agreement, a margine del vertice Ue-Ucraina a Kiev.

Lo riporta una nota della Commissione Ue.

Stando alla nota l'accordo "mira ad aprire gradualmente i rispettivi mercati dell'aviazione e ad integrare l'Ucraina in un più ampio Spazio aereo comune europeo".

L'Ucraina dovrà ora allineare la sua legislazione alle norme e agli standard dell'aviazione dell'Ue in settori quali la sicurezza aerea, la gestione del traffico aereo, la sicurezza, l'ambiente, la regolamentazione economica, la concorrenza, la protezione dei consumatori e gli aspetti sociali.

Il mercato interno dell'aviazione ucraina vale oltre 9,8 milioni di passeggeri, l'anno, in forte crescita anche il trasporto aereo di passeggeri e merci tra l'Ucraina e l'Ue.

Grazie alla progressiva integrazione dei due sistemi tutte le compagnie aeree Ue potranno operare voli diretti verso qualsiasi aeroporto in Ucraina, lo stesso varrà per le compagnie ucraine.

(ANSA).