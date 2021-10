Le 6 migliori città europee per passeggiare, c'è Trieste

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Dalla suggestiva Berlino alla Trieste di James Joyce, passando per i mercatini di Marsiglia, fino Copenaghen, Siviglia e Lisbona: solo le sei migliori città europee per chi ama passeggiare, scelte dal Guardian per questa speciale classifica.

Nella capitale tedesca, oltre ai percorsi tradizionali del centro storico, dalla Porta di Brandeburgo al Reichstag con la sua cupola di Vetro, o Alexander Platz, che mantiene ancora echi della vecchia Germania dell'est, il giornale britannico segnala percorsi alternativi partendo ad esempio dal quartiere Hansa, dove architetti del calibro di Alvar Aalto, Walter Gropius, Arne Jacobsen e Oscar Niemeyer progettarono edifici residenziali modernisti in un sito distrutto nella seconda guerra mondiale.

A Trieste il primo pensiero va a Joyce, che "mentre immaginava i percorsi dublinesi di Leopold Bloom e Stephen Dedalus per il suo Ulisse, girovagava" per il capoluogo giuliano. Piazza Unità d'Italia, affacciata sul mare, "è un luogo naturale per iniziare una passeggiata a zigzag", mentre dal centro si può salire fino a Villa Opicina con vista sul Golfo di Trieste. "Se avete energie per camminare ancora, proseguite lungo il sentiero sterrato boscoso della Strada Napoleonica verso Prosecco", si consiglia ancora.

Nella classifica del Guardian trovano spazio i "mercati moreschi" di Marsiglia, i "deliziosi bar" di Lisbona che "si riempiono delle malinconiche note del fado dal vivo dopo il tramonto", il quartiere Norrebro di Copenaghen "pieno di negozi di abbigliamento firmato e gallerie, murales e punti vendita di birra artigianale, il tipo di cose superficiali e divertenti che Kierkegaard avrebbe odiato", scrive il giornale, ricordando il solitario filosofo danese. Mentre a Siviglia è un fiorire di "passeggiate spirituali", con il percorso della processione della Settimana Santa. (ANSA).